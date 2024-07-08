News

Mystery-Thriller "Die letzte Flut" erscheint auf Blu-ray Disc

OneGate Media veröffentlicht "Die letzte Flut" (The Last Wave) auf Blu-ray Disc. Der Mystery-Thriller von Peter Weir aus dem Jahr 1977 mit Richard Chamberlain erscheint am 06.09.2024 mit deutschem und englischem Originalton in DTS HD 2.0 auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.