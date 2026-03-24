Disney: "Avatar: Fire and Ash" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D und zum 4K-Streaming
Disney veröffentlicht "Avatar: Fire and Ash" im Mai auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und Blu-ray 3D. James Camerons dritter Teil der Reihe wurde in den USA für den 19.05.2026 angekündigt. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. zahlreiche Making ofs geplant.
In Deutschland dürfte "Avatar: Fire and Ash" ebenfalls in Kürze fürs Heimkino veröffentlicht werden. Ein genauer Veröffentlichungstermin für die physischen Formate liegt noch nicht vor. Bereits ab dem 31.03.2026 wird "Avatar: Fire and Ash" hierzulande zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich sein.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.