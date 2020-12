News

"Mulan" jetzt in 4K & Dolby Atmos ohne Aufpreis bei Disney+

Disney bietet "Mulan" ab heute für alle Abonnenten von Disney+ ohne Aufpreis an. Zuvor war der Film nur mit einem sogenannten "VIP-Zugang" für einen Aufpreis von 21,99 EUR bei Disney+ verfügbar.

"Mulan" wird bei Disney+ in 4K Ultra HD mit HDR10 und Dolby Vision sowie englischem Dolby Atmos-Sound angeboten. Die deutsche Tonspur ist als Dolby Digital Plus 5.1-Mehrkanal-Mix verfügbar.

Die 4K-Version von "Mulan" ist auch im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video zum Kauf erhältlich. Bei Apple gibt es "Mulan" ebenfalls mit Dolby Vision und englischen Dolby Atmos-Sound.

Bereits im November wurde der Film auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Der englische Originalton wird auf der Ultra HD Blu-ray in Dolby Atmos und der deutsche Ton in Dolby Digital Plus 7.1 präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10.

Disney+ kostet 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.