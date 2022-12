News

Morgen weiteres Ultra HD-Special von Servus TV

Der österreichische Sender Servus TV zeigt an diesem Wochenende erneut seine ersten Sendungen in Ultra HD. ServusTV präsentiert gemeinsam mit dem Satellitenbetreiber ASTRA ausgewählte Episoden der Reihe „Bergwelten“ und weitere Bergdokus in Ultra HD. Die acht Sendungen sollen am 3.12., 10.12. und 17.12. jeweils zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr frei empfangbar gezeigt werden.



Aus der Doku-Reihe „Bergwelten“ – werden fünf Folgen in Ultra HD gezeigt. Zusätzlich präsentiert ServusTV aus seiner Doku-Reihe „Heimatleuchten“ die Folge „Glemmtal im Winter“ sowie die Doku „Mythos Kitzbühel – Das Wunderteam“. Außerdem wird der Snowboard-Action-Movie „As the Crow Flies“ gezeigt.

Die Ausstrahlung der Ultra HD-Sendungen von Servus TV erfolgt unverschlüsselt via Satellit über den Sender "UHD1 by ASTRA / HD+", der auf folgender Frequenz auf Astra 19.2° Ost zu empfangen ist:

- Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

- DVB-S2/8PSK

- Symbolrate: 22.000 Ms/s FEC 5/6

