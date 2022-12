News

Walter Hills "Dead for a Dollar" 4K Ultra HD Blu-ray eine Woche früher bei Amazon

Splendid veröffentlicht "Dead for a Dollar" im Februar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Western von Walter Hill mit Christoph Waltz und Willem Dafoe erscheint am 24.02.2023 auf Blu-ray Disc sowie in zwei Mediabook-Editionen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Bei Amazon wird das 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook auch in einer Händler-exklusiven Sonderedition mit alternativem Cover angeboten, die bereits ab dem 17.02.2023 erhältlich sein soll.

Alle Blu-ray-Versionen werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Mediabooks werden mit einem 24-seitigen Booklet ausgeliefert.

Ebenfalls im Dezember erscheinen von Paramount Walter Hills "Nur 48 Stunden" und "Und wieder 48 Stunden" sowie von StudioCanal "The Driver" auf Ultra HD Blu-ray. Außerdem ist ein Blu-ray Disc-Steelbook von "The Warriors" geplant.

Offizielle Synopsis:

Kopfgeldjäger Max Borlund (Christoph Waltz) reitet nach Mexiko, um die Ehefrau (Rachel Brosnahan) seines Auftraggebers aus den Händen von Entführern zu befreien. Doch das mexikanische Grenzgebiet wird vom berüchtigten Tiberio Vargas (Benjamin Pratt) kontrolliert, der eine Chance wittert, aus der brenzligen Situation der Gringos Profit zu schlagen. Der skrupellose Kriminelle Joe Cribbens (Willem Dafoe) ist ebenso auf dem Weg nach Mexiko, um nach einem langen Gefängnisaufenthalt ein neues Leben anzufangen. Doch er hat noch eine Rechnung mit dem Kopfgeldjäger offen. Schon bald kreuzen sich die Wege der Männer…

