News

Mittelerde "Herr der Ringe" & "Hobbit" Collection in 4K für 29,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple bietet heute im iTunes Store als Tagesangebot die komplette Mittelerde 6 Film Collection mit den "Extended Editions" der "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Trilogien in Ultra HD für 29,99 EUR an. Alle Filme unterstützen HDR in den Formaten HDR10 und Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound:

alternativ:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.