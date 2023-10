News

Metallica-Klassiker erscheinen als limitierte Vinyl-Editionen

Metallica veröffentlichen in den kommenden Monaten ihre ersten fünf Studio-Alben in limitierten Vinyl-Editionen. Die remasterten LPs der Heavy Metal-Band erscheinen in verschiedenen exotischen Farbvarianten wie z.B. "Jump In The Fire Engine Red Vinyl" oder "Battery Brick Vinyl". Von November bis März erscheint jeweils jeden Monat eine neue Schallplatte. Die Alben "And Justice For All" und "Metallica" werden als Doppel-LP veröffentlicht.

bereits erhältlich:

