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"Mercy" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Amazon MGM veröffentlicht "Mercy" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Timur Bekmambetov mit Chris Pratt, Annabelle Wallis, Rebecca Ferguson und Kali Reis läuft ab dem 22.01.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material wurde bislang nicht angekündigt.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

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