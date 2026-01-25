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Jackie Chans "Meister aller Klassen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Nameless Media veröffentlicht "Meister aller Klassen" auf Ultra HD Blu-ray. Alle drei Teile der Jackie Chan Hong Kong-Action-Reihe erscheinen am 14.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Es stehen mehrere Cover-Varianten zur Auswahl. Außerdem erscheint auch eine Schuber-Edition mit allen drei Teilen auf Ultra HD Blu-ray. Am 24.04.2026 erscheinen die Ultra HD Blu-rays noch einmal als günstigere Ausgabe in Standard-Verpackung.

Update: Die ersten beiden Teile sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

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