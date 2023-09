"MEG 2: Die Tiefe" im November auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

News

Warner veröffentlicht "MEG 2: Die Tiefe" (MEG 2: The Trench) im November auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Tiefsee Action-Spektakel mit Jason Statham läuft seit dem 03.08.2023 in den deutschen Kinos und wird laut aktuellen Handelsinformationen am 02.11.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.

MEG 2 wird voraussichtlich bereits ab dem 18.09.2023 als digitale "Heimkino-Premiere" zum Streaming in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein. Zumindest bei Apple ist auch ein deutscher Dolby Atmos-Mix inklusive.

