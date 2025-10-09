News

"Master and Commander" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Disney veröffentlicht "Master and Commander - Bis ans Ende der Welt" auf Ultra HD Blu-ray. Das Seefahrer-Abenteuer von Peter Weir aus dem Jahr 2003 mit Russell Crowe erscheint am 19.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. nicht verwendete Szenen sowie "Informationen zur Geschichte und Geographie" geplant.

Update: Nach dem 4K-Steelbook ist ab dem 05.12.2025 eine einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung erhältlich:

