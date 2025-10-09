News

"Königreich der Himmel" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Disney veröffentlicht "Königreich der Himmel" (Kingdom of Heaven) auf Ultra HD Blu-ray. Das Ridley-Scott-Abenteuer aus dem Jahr 2005 mit Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons und Brendan Gleeson erscheint am 04.07.2025 inklusive "Director's Cut" und "Roadshow Version" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS HD HR 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a mehrere Audio-Kommentare geplant.

Update: Nach dem 4K-Steelbook ist für den 05.12.2025 eine weitere Veröffentlichung als einfache Ultra HD Blu-ray geplant, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:

Königreich der Himmel (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Anzeige



Ton: Deutsch (DTS-HD HR 5.1, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Japanisch, Spanisch

Extras: Einleitung von Regisseur Sir Ridley Scott / Roadshow Audiokommentar mit Orlando Bloom, Ridley Scott und Drehbuchautor William Monahan / 2 weitere Roadshow Audiokommentare mit den Filmemachern / Das Ingenieur-Handbuch (nur in der Roadshow Version, UT)

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.