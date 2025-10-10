News

SciFi-Actioner "Afterburn" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Afterburn" auf Blu-ray Disc. Das Science Fiction-Action-Abenteuer mit Dave Bautista, Samuel L. Jackson und Olga Kurylenko erscheint am 05.12.2025 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews und Behind the Scenes-Aufnahmen geplant.

