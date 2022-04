News

Marvel zeigt ersten "Thor: Love and Thunder"-Trailer

Marvel hat den ersten Teaser-Trailer für "Thor: Love and Thunder" veröffentlicht:

Der neue "Thor"-Film von Taika Waititi mit Chris Hemsworth soll am 08.07.2022 in den deutschen Kinos starten. Bereits ab Mai geht es im Marvel Cinematic Universe mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" weiter.

