Marantz präsentiert den ultrakompakten Streamingverstärker Model M1 für 1.000 EUR

Marantz hat den ultrakompakten Streaming-Stereoverstärker Model M1 präsentiert.

Das neue Modell ist nur in schwarz verfügbar und "made in Japan". Er bringt es auf 100W/Kanal, die aus einem digitalen Hi-Res-Direktverstärker kommen. Mit an Bord ist auch das Marantz Musical Digital Filtering, unterstützt wird praktischerweise Dolby Digital +. HDMI inklusive eARC und HEOS built-in vervollständigen das Konzept. Ein ausführliches Special folgt in den nächsten Tagen.

