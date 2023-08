News

"Madonna: Madame X – Music From The Theater Xperience" erscheint als Vinyl-LP-Set

Warner Music veröffentlicht "Madonna: Madame X – Music From The Theater Xperience" erstmals auf Schallplatte. Der Konzert-Mitschnitt wurde im Januar 2020 in Lissabon im Rahmen von Madonnas „Madame X“-Tournee aufgezeichnet und war bislang überhaupt noch nicht in physischer Form erhältlich. Das 3 LP-Set im Gatefold-Cover enthält Live-Versionen von 22 Songs aus Madonnas Karriere inklusive den zwei bisher unveröffentlichten Aufnahmen "Sodade" und "Crave" (mit Swae Lee).

"Madonna: Madame X – Music From The Theater Xperience" wird ab dem 22.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

LP One

Side A

1. “Intro”

2. “God Control”

3. “Dark Ballet”

4. “Human Nature”

Side B

1. “Vogue”

2. “I Don’t Search I Find”

3. “American Life”

4. “Batuka”

LP Two

Side A

1. “Fado Pechincha” (featuring Gaspar Varela)

2. “Killers Who Are Partying”

3. “Crazy”

4. “Welcome To My Fado Club” (Medley)

5. “Medellin” (featuring Maluma)

Side B

1. “Extreme Occident”

2. “Breathwork” (Dance Interlude)

3. “Frozen”

4. “Come Alive”

LP Three

Side A

1. “Future” (featuring Quavo)

2. “Like A Prayer”

3. “I Rise”

Side B

Bonus Tracks

1. “Sodade”

2. “Crave” (featuring Swae Lee)

