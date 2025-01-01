News

LG veröffentlicht webOS 24 für ältere OLED TVs (Update)

LG hat den Rollout des Updates auf webOS 24 für erste OLED-Fernseher des Modelljahrs 2023 gestartet. Den Anfang machen zunächst die OLED-TVs der Reihen C3 und G3 mit der Firmware-Version 23.20.50. Die Aufspielung des Updates erfolgt nach und nach in allen Teilen der Welt und lässt sich nicht manuell beschleunigen. Weitere LG-Fernseher sollen das webOS 24-Update zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

webOS 24 bietet u.a. eine direkte Chromecast-Integration und läutet die neue Update-Strategie von LG ein, die für neue Fernseher Updates für insgesamt fünf Jahre auf die jeweils neueste webOS-Generation bieten soll.

Update: Für die LG OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2022 hat der Rollout von webOS24 jetzt ebenfalls begonnen. Das Update soll in den kommenden Monaten nach und nach auf die einzelnen Geräte weltweit verteilt werden.

