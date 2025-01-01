News
"4 Ultra HD Blu-rays für 50€" + "6 Blu-rays für 30€" nur noch bis Sonntag bei Amazon
02.01.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon beendet zum Ende der Woche zwei Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Aktionen. Darüber hinaus gibt es bis Sonntag auch zahlreiche "eiskalt reduzierte" Einzelangebote auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc:
- "4 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR" mit "Top Gun" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: Erhalte 4 für 50€" auf der Produktseite) (bis 05.01.)
- "6 Blu-ray Discs für 30 EUR" mit "Spaceballs" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 6 Blu-rays für 30€" auf der Produktseite) (bis 05.01.)
4K Ultra HD Blu-ray
- Monkey Man [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Monkey Man [Blu-ray] 13,47 EUR
- Aquaman: Lost Kingdom [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Aquaman: Lost Kingdom [Blu-ray] 8,97 EUR
- The Bikeriders [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- The Bikeriders [Blu-ray] 12,47 EUR
- Scream 6 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Evil Dead Rise (4K Ultra HD Blu-ray) 14,87 EUR
- Der Untergang (4K Ultra HD Blu-ray) 17,87 EUR
- Superman 2: Allein gegen alle (4K Ultra HD Blu-ray] 17,87 EUR
- Transformers 7-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 69,97 EUR
- Chinatown (4K Ultra HD Blu-ray) 18,47 EUR
- Der Mann mit der Todeskralle [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- The Batman [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Sonic the Hedgehog 1 & 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 25,47 EUR
- Gesetz der Rache - Director's Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Fast & Furious 10 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Top Gun Maverick [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Top Gun 2-Movie-Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 27,87 EUR
- Pulp Fiction (4K Ultra HD Blu-ray) 18,27 EUR
- Gladiator (4K Ultra-HD Blu-ray) 14,87 EUR
- Blade (4K Ultra-HD Blu-ray) 17,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,67 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 30,97 EUR
- The Last Of Us: Staffel 1 (4K Ultra HD Blu-ray) 31,47 EUR
- Der Hobbit: Die Spielfilm Trilogie [4K Ultra-HD Blu-ray] 33,87 EUR
- James Bond Daniel Craig 5-Movie-Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 53,47 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 (4K UHD + Blu-ray) 31,87 EUR
- Indiana Jones 1-4 (4K Ultra-HD Blu-ray) 53,47 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie (4K Ultra-HD Blu-ray] 29,47 EUR
- Fast & Furious - 10-Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 91,47 EUR
- Beverly Hills Cop 3-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 43,87 EUR
- Harry Potter Complete Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 65,27 EUR
- The Dark Knight Trilogy Limited Edition [4K UHD Blu-ray) 59,87 EUR
- Godzilla x Kong: The New Empire [4K Ultra HD Blu-ray] 20,87 EUR
- Godzilla Kong Monsterverse Limited 5-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 68,87 EUR
- Bad Boys: Ride or Die - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- The Fall Guy [4K Ultra HD Blu-ray] 20,87 EUR
- The Fall Guy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 25,97 EUR
- Dune: Part Two [4K Ultra HD Blu-ray] 21,47 EUR
- Friends - Die komplette Serie [4K Ultra HD Blu-ray] 119,27 EUR
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Jurassic World: Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 42,27 EUR
Blu-ray Disc
- Abigail [Blu-ray] 10,97 EUR
- Star Trek: Picard - Die komplette Serie [Blu-ray] 48,77 EUR
- Star Trek: Discovery - Staffel 5 Steelbook [Blu-ray] 31,27 EUR
- True Detective: Night Country [Blu-ray] 20,47 EUR
- The Walking Dead - Staffel 11 [Blu-ray] 25,97 EUR
- Final Destination 1-5 [Blu-ray] 18,47 EUR
- Scream 6-Movie Collection [Blu-ray] 35,87 EUR
- Blade Trilogy [Blu-ray] 14,87 EUR
- Lethal Weapon 1-4 - Collection [Blu-ray] 13,77 EUR
- Star Trek I-X - Die Kinofilme 1-10 (Blu-ray) 29,47 EUR
- Die nackte Kanone - 3-Movie-Set [Blu-ray] 10,27 EUR
- Resident Evil 1-6 [Blu-ray] 19,87 EUR
- Antebellum [Blu-ray] 6,96 EUR
