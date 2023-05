News

LG veröffentlicht Soundbar-Update zur Klangoptimierung

LG bietet ein neues Software-Update für seine 2022er Soundbars an. Vom Update profitieren mehrere Modelle, die entweder automatisch per WLAN (DS95QR, DS90QY und DS80QY) oder manuell über die LG Soundbar-App (DS75QR, DS75Q, DSH7Q, DS60Q und DS40Q) aktualisiert werden können.

Das Update bietet neue Funktionen und soll die Klangqualität verbessern. Die LG Triple Level Spatial Sound-Funktion fügt über eine Kanalanalyse per HRTF-basierter 3D-Engine eine virtuelle Mittenebene hinzu und soll so eine noch realistischere und dreidimensionale Klangbühne bieten. Außerdem können die Soundbars mit dem Upgrade jetzt unabhängig vom Quellensignal Multi-Kanal-Sound erzeugen. Zusätzlich enthalten sind Clear Voice Pro1, das Dialoge und Stimmen deutlicher hervorhebt, und AI Room Calibration Pro2, das die Audioausgabe an die Größe und Form des Raumes anpasst.

Darüber wird die Kompatibilität der 2022er Modelle mit LG-Fernsehern dank der WOW Synergie-Funktionen WOW Orchestra und WOW Interface verbessert. WOW Orchestra kombiniert die Audioausgabe von LG Soundbar und LG Fernseher und mit dem WOW Interface können Nutzer an ihrem LG TV ihre 2022er LG Soundbar bedienen und deren Status prüfen.

Außerdem erhalten die Soundbars Unterstützung für TIDAL Connect und eine Erweiterung der HDMI 2.1-Funktionen – einschließlich variabler Bildwiederholrate (VRR) und Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) – um die Unterstützung von 4K-Inhalten mit bis zu 120 Hz.

