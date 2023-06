News

LG erweitert CineBeam-Serie um portablen 4K-Projektor PU700R

Bildquelle: LG

LG erweitert die CineBeam-Produktreihe um einen kompakten und portablen 4K UHD-Projektor mit um 90 Grad drehbarem Objektiv. Der PU700R kann somit problemlos an Wand oder Decke projizieren oder soll, wenn man ihn nicht zum Filme oder Serien schauen verwendet, mit seinem integrierten LED-Stimmungslicht für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Das Design des Neuzugangs ist mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Der PU700R projiziert in der Auflösung von 3.840 x 2.160 Punkten mit einer Größe von bis zu 120 Zoll. Die Spitzenhelligkeit soll 1.000 ANSI-Lumen betragen. An Bord ist auch eine Auto Screen Adjustment-Funktion. Diese soll Bildeinstellungen über den Winkel und Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche optimieren. Auch HDR Dynamic Tone Mapping, das den Helligkeitsbereich in Echtzeit anpasst, um Details hervorzuheben, ist integriert.

Im PU700R steckt die webOS 22 Smart Plattform von LG und damit einfachen Zugang zu Streaming-Diensten wie Disney+, Prime Video und YouTube. Screen Share und AirPlay 2 werden auch unterstützt. Ein 5-W-Lautsprecher sorgt für Klang, eine Kopplung mit BT-Speakern ist aber ebenfalls möglich.

