LG Channels verdreifacht Nutzerbasis - Erweiterung des Streaming-Angebotes

Bildquelle: LG

Der kostenlose Streaming-Dienst LG Channels hat seine Nutzerbasis in Europa im vergangenen Jahr verdreifacht. Darüber hinaus gab es einen Anstieg der Verweildauer bei verschiedenen Inhaltskategorien, unter anderem Filme, TV-Serien, Musik und Nachrichten. Laut LG gehen Branchenexperten von einem weiteren weltweiten Wachstum kostenloser Streamingdienste aus. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, will der TV-Hersteller den Service mit neuen Inhalten und Funktionen ausbauen. Auch die Mediathek soll erweitert werden und mehr Kanäle in lokalen Sprachen bieten.

Im Bereich Sport wird LG Channels dank einer neuen Partnerschaft mit DAZN das neue DAZN FAST und das neu angekündigte DAZN Rise anbieten - ein 24/7-Streaming-Kanal, der sich ausschließlich auf Frauensport konzentriert. In fünf europäischen Ländern führt man AVOD-Titel (Advertising Video on Demand) in Englisch, Deutsch, Spanisch und anderen Sprachen an. Die AVOD-Titel werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Minerva Pictures angeboten. Außerdem arbeitet man mit LoveTV Channels zusammen, die sich mit Themen aus Bereichen wie Kino, Umwelt oder Wein auseinandersetzen. Shoot for Love richtet sich an Fußballliebhaber.

Dank der Zusammenarbeit mit ITV Studios sollen weitere neue Kanäle hinzukommen, darunter z.B. Storylands für europäische Dramen, die von den ITV Studios in Frankreich, Italien und den nordischen Ländern produziert werden. Auch Hell's Kitchen, moderiert von Sternekoch Gordon Ramsay gibt es zu sehen.

