Lautsprecher Teufel stellt Streaming-Standlautsprecher Stereo L 2 vor

Bildquelle: Teufel

Lautsprecher Teufel präsentiert die neuen aktiven Streaming-Standlautsprecher Stereo L 2 mit AirPlay 2, Chromecast, TuneIn Internetradio, Spotify Connect und Bluetooth. Es handelt sich, ähnlich den Regallautsprechern, um 3-Wege-Systeme mit SCA-Koaxial-Chassis mit 25mm Hochtöner und 152mm Mitteltöner und drei Langhub-Wok-Tieftöner mit 165mm Durchmesser aus Kevlar. Die Verstärkung übernehmen integrierte 190 Watt Class-D-Verstärker in beiden Boxen. Die Lautsprecher kommunizieren drahtlos untereinander, eine Kabelverbindung ist optional möglich.

An Anschlüssen stehen Stereo-Cinch-Eingänge und ein optischer Digitaleingang zur Verfügung. Außerdem WLAN, Ethernet und Bluetooth. Die Bedienung kann über das bei Näherung beleuchtete Bedienpanel an der Primär-Box oder auch einfach per App erfolgen. Die Gehäuse der Standlautsprecher bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz, die Abdeckung aus recycelten Stofffasern, die Oberfläche ist mit Schleiflack veredelt und in Schwarz und Weiß verfügbar.

Die Stereo L 2 sind ab sofort zum Preis von 1.999 Euro im Teufel Webshop bestellbar.

In Kürze veröffentlichen wir ein ausführlicheres Special mit weiteren Infos und mit zahlreichen Bildern der Teufel Stereo L 2 Aktiv-Standlautsprecher.

