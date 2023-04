News

Lautsprecher Teufel mit eigener Ladenfläche in Norddeutschland

Die Produkte von Lautsprecher Teufel sind ab sofort auf einer eigenen Fläche im Erdgeschoss des neuen Telekom Flagship-Stores in der Spitalerstraße 3 in Hamburg zu begutachten. Alle Highlight-Produkte der Berliner soll es in der Hamburger Altstadt geben. Im Obergeschoss findet man zudem einen Vorführraum für TV-Soundlösungen, u.a. mit der Ultima 40 Aktiv und diversen Soundbars. Zusätzlich zum Erlebnis-Konzept des Telekom Flagship-Stores soll es ein prall gefülltes Aktionsprogramm geben. Neben Gewinnspielen und Wettbewerben sollen hier auch Workshops zu unterschiedlichen Technik-Themen stattfinden. Teufel wirkt mit und bietet erstmals am 04. Mai von 14 bis 17 Uhr stündlich einen Heimkino-Workshop an.

Die Öffnungszeiten des Telekom Flagship Stores mit eigener Fläche für Teufel sind von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr. Auf der Teufel-Website gibt es auch die Möglichkeit, einen exklusiven Beratungstermin zu buchen.

www.teufel.de

