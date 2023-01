News

"Lamborghini: The Man Behind the Legend" erscheint im April auf Blu-ray Disc

Constantin veröffentlicht "Lamborghini: The Man Behind the Legend" im April auf Blu-ray Disc. Das von Lionsgate produzierte Biopic mit Frank Grillo über den legendären Sportwagen-Fabrikanten Ferruccio Lamborghini erscheint am 06.04.2023 auf Blu-ray Disc. Neben Frank Grillo in der Hauptrolle sind u.a. Mira Sorvino und Gabriel Byrne in dem Film zu sehen.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.

