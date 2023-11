News

John Williams "World on a String" erscheint als Vinyl-LP-Neuauflage

BMG veröffentlicht "World on a String" von John Williams als LP-Neuauflage. Das 1957 unter dem Namen "John Towner Williams" erschienene Jazz-Album des Filmkomponisten war bislang vergriffen und erscheint am 24.11.2023 neu als Schallplatte. 2005 wurde "World on a String" zumindest in Japan auch auf CD veröffentlicht.

bereits erhältlich:

