John Williams "The Fabelmans"-Soundtrack erscheint als "Snow-White Marbled Vinyl"-Edition

Music on Vinyl veröffentlicht den Oscar-nominierten John Williams Soundtrack von "The Fabelmans" in einer limitierten "Snow-White Marbled Vinyl"-Edition. Die LP-Sonderauflage des Music Scores ist auf 1000 Exemplare limitiert und erscheint am 03.03.2023. Der Soundtrack ist bereits jetzt auf CD erhältlich.

"The Fabelmans" läuft hierzulande erst am 09.03.2023 in den Kinos an. In den USA veröffentlicht Universal das Steven Spielberg-Biopic bereits am 14.02.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby TrueHD 7.1-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant. Mit dem Heimkino-Start von "The Fabelsmans" in Deutschland ist ab dem Sommer zu rechnen.

