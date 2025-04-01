News

"John Wick: Kapitel 5", "Caine" Spin Off und animiertes Prequel geplant

LionsGate hat den fünften Teil der "John Wick"-Reihe mit Keanu Reeves angekündigt. Wann genau die Dreharbeiten unter der Regie von Chad Stahelski beginnen sollen, ist noch offen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des "CinemaCon"-Branchen-Events in Las Vegas noch zwei weitere Filme in Aussicht gestellt, die das "John Wick"-Universum erweitern sollen.

Dabei handelt es sich um ein animiertes Prequel, das die Ursprünge von John Wick ergründen soll, der sich mit der Tötung aller seiner Rivalen in einer Nacht aus den Verpflichtungen gegenüber dem Hohen Tisch befreien will, um ein normales Leben mit seiner Frau Helen zu führen. Außerdem ist ein Spin Off-Film geplant, der sich um die Erlebnisse des Gegenspielers "Caine" nach den Ereignissen von "John Wick: Kapitel 4" dreht und bei dem Donnie Yen nicht nur vor der Kamera zu sehen sein wird sondern auch gleichzeitig Regie führen soll. Die Dreharbeiten in Hong Kong sollen noch im Verlauf des Jahres beginnen.

Zunächst einmal wird Keanu Reeves im Spin Off "Ballerina" von "Underworld"-Regisseur Len Wiseman zu sehen sein. Das Spin Off der "John Wick"-Saga soll am 05.06.2025 in den deutschen Kinos starten. Im Mittelpunkt von "Ballerina" steht Ana de Armas, die ähnlich wie "John Wick" einen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie startet.

