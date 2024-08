News

"John Lees' Barclay James Harvest: Philharmonic! The Orchestral Concert" auf Blu-ray Disc, DVD & CD

Cherry Red hat "John Lees' Barclay James Harvest: Philharmonic! The Orchestral Concert" auf Blu-ray Disc, DVD & CD veröffentlicht. Das vom Slaithwaite Philharmonic Orchestra begleitete Konzert-Event aus dem Jahr 2023 mit vielen Klassikern von Barclay James Harvest ist als "Deluxe Edition" erhältlich und enthält die gesamte Aufnahme auf zwei CDs in Stereo sowie als 5.1-Mix auf Blu-ray Disc und DVD. Für den Surround-Mix war Stephen W Tayler verantwortlich, der bereits die Deluxe Edition von "Once Again" betreute.

Tracklisting

1 Festive Overture - Shostakovich

2 Fifties Child

3 Galadriel

4 In My Life

5 Poor Man’s Moody Blues

6 North

7 Summer Soldier

8 The Poet

9 After the Day

10 Hornpipe - Händel’s Water Music

11 Moonwater

12 Mocking Bird

13 Loving is Easy

14 She Said

15 Poor Wages

16 Medicine Man

17 Dark Now My Sky

18 On Leave

19 Hymn

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.