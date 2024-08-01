News

"Die Addams Family in verrückter Tradition" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Die Addams Family in verrückter Tradition" (Addams Family Values) auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Barry Sonnenfeld mit Joan Cusack, Anjelica Huston, Christina Ricci, Raul Julia und Christopher Lloyd aus dem Jahr 1993 erscheint voraussichtlich am 30.10.2024 auf Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

