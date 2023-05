News

John Carpenters "The Thing" & "Escape from New York"-Soundtracks erscheinen als Vinyl LPs

Die Soundtracks zu den beiden John Carpenter-Klassikern "The Thing" und "Escape from New York" (Die Klapperschlange) erscheinen im Juni in neuen Vinyl LP-Editionen.

Der Soundtrack zu "The Thing" erscheint am 16.06.2023 als 180 Gramm-Schallplatte im farbigen "Bone and Blood"-Design und der "Escape from New York"-Soundtrack wird ab dem 30.06.2023 als limitierte Doppel-LP mit "Transparent Red Vinyl"-Optik und über 20 Minuten bislang unveröffentlichter Musik erhältlich sein.

