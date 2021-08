News

"Jean Michel Jarre: Welcome To The Other Side" auf Blu-ray Disc

Jean-Michel Jarre veröffentlicht im September "Welcome To The Other Side" als CD + Blu-ray-Set.

Das VR Live-Event zum Neujahr aus dem Notre-Dame de Paris wird in mehreren Lossless Audio-Formaten präsentiert. Neben PCM & Dolby True HD Stereo steht auch ein DTS HD MA 5.0-Mix zur Auswahl. Als Bonus-Material ist ein Making of dabei.

"Jean Michel Jarre: Welcome To The Other Side" soll ab dem 10.09.2021 im Handel erhältlich sein und wird auch als LP veröffentlicht.

Setlist

1 – The Opening – VR Live

2 – Oxygene 2 – VR Live (JMJ Rework of Kosinski remix)

3 – The Architect – VR Live

4 – Oxygene 19 – VR Live

5 – Oxygene 8 – VR Live

6 – Zero Gravity – VR Live

7 – Exit – VR Live

8 – Equinoxe 4 – VR Live

9 – Stardust – VR Live

10 – Herbalizer – VR Live

11 – Oxygene 4 – VR Live (JMJ Rework of Astral Projection remix)

12 – The Time Machine – VR Live

