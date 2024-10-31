News

Island-Thriller "Cold - Tod im Eis" bald auf Blu-ray Disc

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Cold - Tod im Eis" im Dezember auf Blu-ray Disc. Der isländische Thriller über einen Vater, der den düsteren Geheimnissen des mysteriösen Selbstmords seiner Ex-Frau auf die Spur kommt, wird ab dem 13.12.2024 mit deutschem und isländischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

