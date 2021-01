News

"Invincible" ab März bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab März die neue Animationsserie "Invincible". Die erste Staffel der Serie von Robert Kirkman (The Walking Dead), startet am 26. März exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit mit zunächst drei Episoden. Neue Episoden folgen dann jeden Freitag bis zum Staffelfinale am 30. April:

Offizielle Synopsis:

Invincible ist eine animierte Superheldenserie für Erwachsene, die sich um den siebzehnjährigen Mark Grayson (Steven Yeun) dreht, der wie jeder andere Junge in seinem Alter ist – abgesehen davon, dass sein Vater Omni-Man (J.K. Simmons) der mächtigste Superheld des Planeten ist. Als Mark seine eigenen Kräfte entwickelt, entdeckt er allerdings, dass das Erbe seines Vaters eventuell gar nicht so heldenhaft ist, wie es scheint. Die Serie von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman basiert auf dem gleichnamigen Skybound/Image-Comic von Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley.

