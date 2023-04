News

"Indiana Jones"-Filme erscheinen als einzelne Ultra HD Blu-rays

Disney veröffentlicht die "Indiana Jones"-Filme noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Nach den Boxsets und Steelbook-Sondereditionen erscheinen "Indiana Jones 1-4" im Juni als einzelne Ultra HD Blu-rays in Standard-Verpackung. Die einfacheren 4K-Editionen sollen ab dem 15.06.2023 im Handel erhältlich sein.

Der fünfte Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" soll am 29.06.2023 in den deutschen Kinos starten. Neben Harrison Ford werden u.a. Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas und John Rhys-Davies in dem von von James Mangold (Logan – The Wolverine) inszenierten Film zu sehen sein.

bereits erhältlich:

