News

IFA: Dolby Event am Yamaha-Stand mit Oliver Kalkofe

Am Samstag, 02.09. diskutiert Oliver Kalkofe im Rahmen der Live-Aufnahme des Dolby Podcasts am Yamaha IFA-Stand das neue Erleben von Filmen und Serien zuhause - Zuschauerbeteiligung herzlich willkommen. Im Rahmen einer Programmstunde steht der Medienkritiker und Comedian allen Messebesuchern bei Yamaha für einen persönlichen Dialog im Anschluss zur Verfügung.

Aktionen am Samstag, 02. September 2023, am Yamaha Stand 116 in Halle 1.2a:

16:00 Uhr: Dolby Live-Podcast mit Oliver Kalkofe, moderiert von Andreas Stumptner (Dolby) und Sven Schirmer (rtfm)

17:00 Uhr: Oliver Kalkofe Autogrammstunde

17:45 Uhr: Verlosung handsignierter Kalk-Geschenke

Über den Dolby Live-Podcast mit Oliver Kalkofe

Unter dem Leitmotiv ‚Life On Tape‘ zeichnen die Macher der Dolby Podcasts, Andreas Stumptner und Sven Schirmer, am Samstag, den 2. September 2023 um 16 Uhr mit Oliver Kalkofe als Stargast die Premieren-Episode des Dolby Podcasts ‚music & movies – der Dolby Podcast‘ auf. Im Dialog mit dem Medienkritiker soll es um das Film-, Serien- und Musikerlebnis zu Hause gehen – und wie sich der Medienkonsum über die Jahrzehnte verändert hat. Dabei werden Bonmots aus den vielen Jahren der Mattscheibe nicht zu kurz kommen und auch eine Beteiligung des Publikums ist geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.