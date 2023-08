News

"The White Stripes: Elephant" erscheint als UHQR Vinyl LP & SACD

Analogue Productions veröffentlicht "The White Stripes: Elephant" in einer neuen limitierten UHQR "Clarity Vinyl" LP-Sonderedition und als SACD.

Das vierte Album der White Stripes aus dem Jahr 2003 erscheint im Rahmen der "Ultra High Quality Record"-Reihe auf zwei transparenten 200 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM, für die ein neuer Lackschnitt von Ryan K. Smith bei Sterling Sound angefertigt wurde. Die UHQR LP-Box ist weltweit auf 10.000 Exemplare limitiert und enthält zusätzlich noch ein Booklet mit Hintergrund-Infos.

Die SACD wurde direkt auf DSD gemastert und erscheint als Hybrid Stereo SACD, die auf allen CD und SACD-Playern abspielbar ist.

Die UHQR Vinyl-Edition von "The White Stripes: Elephant" und die SACD werden ab dem 13.10.2023 im Handel erhältlich sein. In der UHQR-Reihe wurden zuvor bereits u.a. "John Coltrane: A Love Supreme", "Miles Davis: Kind Of Blue" und "Steely Dan: Can't Buy A Thrill" als "Clarity Vinyl"-Boxsets veröffentlicht.

