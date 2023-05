News

IAD mit Audiolab, Castle, Lumin, Luxman, Quad, Soulnote, Wharfedale & Wilson Benesch auf der High End 2023

Bildquelle: IAD

IAD ist auf der High End 2023 in München mit einer Vielzahl von Vertriebsmarken vertreten. Messebesucher dürfen sich auf spannende Highlights und Neuheiten von Audiolab, Castle, Lumin, Luxman, Quad, Soulnote, Wharfedale und Wilson Benesch freuen.

Audiolab, Wharfedale, Castle und Quad sind im Atrium 4.2 zu finden. In zwei Vorführräumen stehen hochwertige HiFi-Setups: Im Vorführraum E224 spielen Wharfedale-Lautsprecher zusammen mit Elektronik von Audiolab. Bei Audiolab steht die 9000 Serie im Fokus, von der es auch neues zu entdecken geben soll. Neben der Elysian 3 und Dovedale von Wharfedale wird eine neue Serie enthüllt, die zwischen Evo und Elysian angesiedelt ist. In Raum E222 ist das Messe-Line-up von Castle zu finden, zum anderen präsentiert Quad hier High-End-Elektronik sowie neue Lautsprecher in Kooperation mit Karl-Heinz-Fink.

An Stand F12 ins Halle 2 präsentiert sich Lumin, im Rampenlicht steht hier vor allem die Streaming-Bridge Lumin U2. Luxman freut sich in Raum F229 im Atrium 4.2 auf Besucher. Hier sind die Messe-Highlights der PD-191A Plattenspieler, die C-10X Vorstufe und der 509Z Vollverstärker. Die Produkte von Soulnote sind bei Fink Audio-Consulting in Raum E121 im Atrium 4.1 zu finden. Besucher dürfen sich auf eine exklusive Neuvorstellung freuen, die auch Thema der Präsentation am Donnerstag ist. Wilson Benesch sind ebenfalls nach München angereist und präsentieren sich in Raum E225 im Atrium 4.2. Neben ihren High-End-Lautsprechern haben die Briten auch noch weitere spannende Neuheiten im Gepäck!

Die High End findet vom 18. bis zum 21. Mai 2023 im MOC München statt. Dabei sind Donnerstag, 18. Mai, und Freitag, 19. Mai, Fachbesuchern und Presse vorbehalten. Am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, öffnet die Messe dann auch für Endkunden ihre Pforten.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.