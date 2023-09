News

Horror-Thriller "Speak No Evil" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Plaion Pictures veröffentlicht "Speak No Evil" (Gaesterne) auf Ultra HD Blu-ray. Der dänische Horror-Thriller von Christian Tafdrup über eine Überlaubsbekanntschaft mit tödlichem Geheimnis läuft ab dem 28.09.2023 in den deutschen Kinos und erscheint am 07.12.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc.

