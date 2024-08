News

"Horizon" Western-Saga erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Horizon" (Horizon: An American Saga - Chapter 1) im November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der erste Teil der Western-Saga über die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs von und mit Kevin Costner soll am 22.08.2024 in den deutschen Kinos starten und am 29.11.2024 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen.

Laut ersten Handelsinformationen wird zumindest der englische Originalton auf Ultra HD Blu-ray mit Dolby Atmos präsentiert. Vollständige Informationen zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

