News

HiFi & Friends Messe 2024 bei HiFi im Hinterhof

Bildquelle: HiFi im Hinterhof

Am 06. und 07. September findet bei HiFi im Hinterhof in Berlin wieder die HiFi & Friends Hausmesse mit spannenden Workshops und interessanten Präsentationen statt. Alles dreht sich um HiFi, Heimkino, TV und Kurzdistanz-Projektion. Das Event findet in den eigenen Räumlichkeiten in Berlin-Kreuzberg, parallel zu den Ladenöffnungszeiten, statt. Am Freitag ist HiFi im Hinterhof von 12:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Am Samstag verlängert man die Öffnungszeiten aufgrund der Veranstaltung bis 16:00 Uhr.

Mit dabei sind attraktive Highlights aus dem Produkt-Sortiment von: Dali, Sonus faber, Monitor Audio, Loewe, Panasonic, Hisense, etc.

Alle Informationen sowie das audiophile Workshop-Programm findet man hier:

HiFi im Hinterhof bittet um vorherige Anmeldung. Die Anmeldung kann einfach online unter o.g. Link erfolgen.

Anzeige

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.