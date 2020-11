News

"Honest Thief" - Neuer Liam Neeson-Thriller bald auch in Deutschland?

Es gibt ein erstes Lebenszeichen für den neuen Liam Neeson-Thriller "Honest Thief" in Deutschland. Während der Film in den USA und vielen weiteren Ländern bereits ab Oktober zu sehen war, blieb hierzulande der Starttermin weiterhin unbekannt.

Jetzt allerdings ist "Honest Thief" im Apple iTunes Store aufgetaucht und wird dort zur Vorbestellung angeboten. Apple nennt Leonine Distribution als Vertrieb. Ein genauer Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Im Abschnitt "Erschienen" wird für "Honest Thief" aber "2021" angezeigt.

Ob der Film noch ins Kino kommen soll oder direkt fürs Heimkino veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt. Eine Blu-ray Disc oder Ultra HD Blu-ray sind in Deutschland noch nicht vorbestellbar. In den USA veröffentlicht Universal "Honest Thief" voraussichtlich am 29.12.2020 inklusive englischem DTS HD MA 7.1-Mix auf Blu-ray Disc.

In dem Action-Thriller von "Ozark"-Produzent Mark Williams spielt Liam Neeson einen Gangster, der seine "Karriere" beenden will und von zwei Polizisten reingelegt wird, die sich an seiner Beute bereichern wollen.

