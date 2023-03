News

"Helene Fischer: Das ultimative Best of" erscheint auf CD und als weiße Vinyl-Edition

Helene Fischer veröffentlicht im Mai "Das ultimative Best of". Die Hit-Sammlung mit 24 Songs und rund 90 Minuten Spielzeit wird auf CD und als Doppel-LP erscheinen. Die Schallplatte wird als limitierte Sonderedition im weißen Vinyl veröffentlicht.

"Helene Fischer: Das ultimative Best of" soll ab dem am 12.05.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklist CD

Atemlos durch die Nacht Herzbeben Null auf 100 Phänomen Flieger Blitz Mit keinem Andern Achterbahn Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n Jetzt oder nie Volle Kraft voraus Vamos a Marte (feat. Luis Fonsi) Regenbogenfarben (feat. Kerstin Ott) Und morgen früh küss ich dich wach Die Hölle morgen früh Von hier bis unendlich Lass mich in dein Leben Hundert Prozent Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n Du fängst mich auf und lässt mich fliegen Feuer am Horizont Mitten im Paradies Ich glaub dir hundert Lügen Du lässt mich sein, so wie ich bin

Tracklist LP

Seite A

Atemlos durch die Nacht - Bassflow Radio Herzbeben Null auf 100 Phänomen Flieger Blitz

Seite B

Anzeige

Mit keinem Andern Achterbahn Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n Jetzt oder nie Volle Kraft voraus Vamos a Marte (feat. Luis Fonsi)

Seite C

Regenbogenfarben (feat. Kersin Ott) Und morgen früh küss ich dich wach Die Hölle morgen früh Von hier bis unendlich Lass mich in dein Leben Hundert Prozent

Seite D

Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n Du fängst mich auf und lässt mich fliegen Feuer am Horizont Mitten im Paradies Ich glaub dir hundert Lügen Du lässt mich sein, so wie ich bin

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.