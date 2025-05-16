News

Hegel Streaming-Verstärker ab sofort mit Qobuz Connect

Bildquelle: Hegel / Qobuz

Die beiden Hegel Streaming-Verstärker H400 und H600 sind ab sofort Qobuz Connect-fähig. Damit kann das qualitativ hochwertige Audiosignal des französischen Streamingdienstes Qobuz direkt über die eigene App an die Geräte gestreamt werden.

Alle Informationen zum Hegel H400 gibt es hier im Test:

