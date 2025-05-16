News
Hegel Streaming-Verstärker ab sofort mit Qobuz Connect
16.05.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Hegel / Qobuz
Die beiden Hegel Streaming-Verstärker H400 und H600 sind ab sofort Qobuz Connect-fähig. Damit kann das qualitativ hochwertige Audiosignal des französischen Streamingdienstes Qobuz direkt über die eigene App an die Geräte gestreamt werden.
Alle Informationen zum Hegel H400 gibt es hier im Test:
