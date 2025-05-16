News

LG Streaming Week mit Gratis-Abos & Discount-Angeboten

LG präsentiert vom 19.05.2025 - 30.06.2025 die "LG Streaming Week" und bietet Besitzern von LG-Fernsehern die Nutzung von zahlreichen Streaming-Angebot zum Teil für kurze Zeit gratis oder zu reduzierten Preisen an. Diese werden auf LG Ultra HD-Fernsehen ab dem Modelljahr 2019 (ab webOS 4.5) sowie auf UHD & WQHD Smart Monitoren zur Verfügung stehen. Die folgenden Streaming-Dienste sind bei der Aktion mit dabei:

Apple TV+: 3 Monate zum reduzierten Preis

Deutsche Grammophone Stage+: 3 Monate gratis

MUBI: 3 Monate gratis

Blacknut Cloud Gaming: 30 Minuten "Free Play" für über 500 Games und 1 Monat im Abo für 1 EUR

Stingray Karaoke: 1 Monat gratis

Baby Shark World for Kids: 1 Monat gratis

Genaue Hinweise zur Nutzung der Angebote werden ab Montag auf den LG-Fernsehern angezeigt. Während der "LG Streaming Week" soll es auch verschiedene Aktionen zum Kauf von LG-Fernsehern geben.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.