XXL-TEST: HEGEL H400 „Streamliner“ - Hochleistungs-Stereo-Streaming-Verstärker aus Norwegen

Auf diesen Testkandidaten haben wir lange gewartet. Der Hegel H400 als äußerst hochwertiger, modern ausgestatteter Streaming-Verstärker ist für 6.995 EUR erhältlich und beweist ein weiteres Mal die innovative Eigenwilligkeit, mit der die Norweger den HiFi-Markt aufmischen. Der Hegel H400 ersetzt den H390 und kann, wie auch schon sein Vorgänger, mit äußerst interessanten Daten aufwarten. Erstmals haben die Norweger die passende „Hegel Control App“ entwickelt. Um diese nutzen zu können, muss der H400 per LAN-Kabel ins Heimnetzwerk eingebunden werden, ein WLAN Modul ist nicht an Board.

Mit einer Leistung von großzügigen 250 Watt pro Kanal an 8 Ohm (stabil bis hinunter auf 2 Ohm) einem High-End-DAC und umfangreichen Streaming-Funktionen ist strenggenommen nur noch ein Paar Lautsprecher notwendig, und es kann losgehen.

Hegel H400 (unten) und Hegel D50. Arbeiten diese beiden Komponenten zusammen, kann man die clevere DAC Loop-Schaltung einsetzen

Wahre HiFi-Kenner können aber auch beispielsweise einen Plattenspieler anschließen oder sich aus dem Hegel-Produktsortiment bedienen. Wer das Thema „reinen Klang“ auf die Spitze treiben möchte, greift zum externen Hegel D50 „The Raven“ DAC, wer noch eine umfangreiche CD-Sammlung besitzt, kann den erstklassigen, reinen CD-Player Viking aus dem Hegel-Sortiment erstehen.

Zurück zum H400.

Mit einem hervorragenden Dämpfungsfaktor von 4000 ermöglicht der H400 eine hervorragende Kontrolle über die angeschlossenen Lautsprecher und ermöglicht, so der Hersteller, einen präzisen sowie dynamischen Klang, was wir später natürlich in der akustischen Wertung nachprüfen werden. Dank der konsequenten Dual-Mono-Konstruktion und dem symmetrischen Layout des H400 ist diese hochwertige Akustik möglich. Weniger kann auch mehr sein -durch den Verzicht auf einen Equalizer bleibt die Signalintegrität erhalten, während Hegels selbst entwickelte SoundEngine 2-Technologie eine zeitgleiche Verzerrungskorrektur während der Verstärkung durchführt.

Der H400 verfügt über viele spezielle Funktionen, die auch im noch größeren H600 zu finden sind. Er besitzt das gleiche Dual-Mono-Design, die gleiche moderne Streaming-Plattform und einen hochwertigen, auf den Bit genauen DAC, der auf dem des H600 basiert. Jeder Bestandteil des edlen Verstärkers wurde sorgfältig im eigenen Haus entwickelt, um eine durchgängige Qualitätskontrolle und ein durchdachtes Design zu gewährleisten. Auf diese Art und Weise vermeidet Hegel zu viele Schritte und halbgare Kompromisslösungen. Weil sich sämtliche Prozesse „unter einem Dach“ zutragen, kann Hegel die beteiligten Komponenten und die dazugehörigen Funktionen perfekt aufeinander abstimmen, was wiederum die Gesamteffizienz und die Zuverlässigkeit aufs mögliche Maximum setzt. Diese firmeninterne Entwicklungsstrategie ermöglicht auch eine zeitnahe Implementierung neuer Funktionen und Verbesserungen.

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Aufgrund der im Haus entwickelten SoundEngine 2-Technologie ist der H400 energieeffizient und verbraucht nur wenig Strom, während er zugleich eine erstklassige Performance sicherstellt. Diese Technologie und die automatische Standby-Funktion des Verstärkers reduzieren die Energieverschwendung und die Umweltbelastung, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

Hochwertige Verarbeitung und Lüftungsschlitze oben auf dem Gehäusedeckel

Kantenverarbeitung vorne

Hochwertige, aber schlichte Fernbedienung mit sehr kleinen Tasten

Wie unsere Verarbeitungswertung zeigt, besteht der H400 aus hochwertigen Materialien gefertigt, was ihn robust und langzeitstabil auftreten lässt. Das Design ist, typisch nordischer Stil, zeitlos sowie schlicht, die Materialien wirken massiv und haltbar.

Lautstärkeregler

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Regler für die Eingangswahl

Der H400-Vollverstärker verfügt über eine Vorderseite mit bewusst reduzierten Layout mit zwei Multifunktionsknöpfen für die Quellenauswahl und die Lautstärkeregelung. Die beiden Bedienelemente können auch gedrückt werden, um das Gerät stummzuschalten, zu pausieren oder aber um durchs Menü zu navigieren. Das zentral untergebrachte Display ist klar und auch aus der Entfernung gut ablesbar und zeigt, auch dies wurde bewusst so entschieden, nur die wichtigsten Informationen an. Um ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu garantieren, wurde die Einschalttaste diskret unterhalb des Verstärkers platziert.

Komplettansicht der Rückseite

Der H400 bietet eine praxisgerechte Auswahl an analogen und digitalen Eingängen, die eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Audioquellen garantieren. Dank seiner enormen Performance, Detailtreue und Kontrolle kann man, wie schon erwähnt, nahezu jeden Lautsprecher anschließen, auch solche, die sich nur schwer ansteuern lassen. Nur ein HDMI-Terminal, das auch bei solchen Devices immer beliebter wird, vermissen wir.

Dank der automatischen Signalerkennung spürt der H400 angeschlossene digitale Audioquellen sofort auf und schaltet auf den richtigen Eingang um. Alle Eingänge können auf eine feste, hohe Lautstärke eingestellt werden, was die Verwendung von Heimkino-Vorverstärkern und Multiroom-Geräten ermöglicht. Der H400 besitzt darüber hinaus eine TV-Fernbedienungsfunktion, mit man den Verstärker über die TV-Fernbedienung steuern kann.

Neu entwickelt, wie schon erwähnt, hat Hegel eine App für Streaming und Steuerung. Der H400 unterstützt Streaming-Plattformen wie AirPlay, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast™ und UPnP. Darüber hinaus bietet die Hegel Control App eine Lautstärkeregelung und Eingangssteuerung sowie Zugriff auf Internetradio, Podcasts und die Wiedergabe von Medienservern. Multi-Room Audio unterstützt der H400 über Roon, AirPlay sowie Google Cast und ermöglicht die synchronisierte Musikwiedergabe in unterschiedlichen Hörzonen. Bevor es weitergeht, haben wir die wichtigsten technischen Daten nochmals zusammengefasst:

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Ausgangsleistung 2 x 250 W an 8 Ohm, Dual Mono-Aufbai

Minimaler Lastwiderstand 2 Ohm

Lautsprecherkabel-Anschlüsse

2 x RCA/Cinch-Ausgänge (fixer/variabler Pegel), analoge Eingänge: XLR, RCA (Cinch) 2 Paar

Digitalsektion: Ausgang (BNC), Eingänge: BNC, koaxial, 3 x optisch, USB-B, Netzwerk (RJ45)

Analoge Eingänge 1 x Symmetrisch (XLR), 2 x Unsymmetrisch (RCA)

Digitale Ausgänge 1 x Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192

Digitale Eingänge 1 x Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x, 1 Koaxial (RCA) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x, 3 x Optisch S/PDIF - 24/96, MQA 8x

1 x USB - 32/384, DSD256(DoP), MQA 8x

1 x Netzwerk - 24/192, DSD64, MQA 8x

Line-Level-Ausgänge 1 x unsymmetrisch fester Pegel (RCA), 1 x unsymmetrisch variabler Pegel l(RCA)

Hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Streaming-Features: Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast, AirPlay, airable Internet Radio und Podcast, UPnP

Streaming-Formate: MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA, Ogg

Frequenzgang: 5 Hz-180 kHz

Geräuschspannungsabstand: Mehr als 100 dB

Übersprechen: Weniger als -100 dB

Klirrgrad: Weniger als 0,005 % @ 50W 8 Ohm 1 kHz

Intermodulationsverzerrungen: Weniger als 0,01 % (19 kHz + 20 kHz)

Dämpfungsfaktor: Mehr als 4000 ( Leistungsendstufe)

Abmessungen/Gewicht: 15 cm x 43 cm x 44 cm (HxBxT), 20 kg

Wie man unschwer erkennen kann, hat Hegel beim H400 nahezu alle Register gezogen. Bis auf den schon erwähnten fehlenden HDMI-ARC-Anschluss fällt auch die Anschlussbestückung praxisgerecht aus. Natürlich ist der kraftvolle Vollverstärker auch zu MQA kompatibel, und es finden sich nicht nur optische/koaxiale digitale Anschlüsse, sondern auch BNC-Terminals. Wenden wir uns jetzt der von Hegel entwickelten App zur Steuerung zu.

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