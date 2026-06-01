HIGH END Wien 2026 - unser zweiter Teil der Neuheiten-Vorschau

Wir haben bereits einige selektierte Neuheiten zur HIGH END 2026 in einem kleinen Special präsentiert. In diesem zweiten Teil fassen wir zusammen, was sich in der Zwischenzeit getan hat, denn es kommen zahlreiche weitere Neuheiten hinzu. Teilweise sind hier auch exklusive News enhalten, zu denen es noch keine separate Meldung gibt. Wichtig ist auch hier: Wir haben ausschließlich Neuheiten zusammengefasst, außen vor sind HIGH END Vorführungen/Präsentationen mit bereits bekannten Produkten. Anmerkung: Obiges Titelbild wurde mittels KI generiert.

Hier geht es zum Internet-Auftritt der High End 2026

AVM

Endstufe

Vollverstärker

Die Audio-Video-Manufaktur aus Malsch in Baden wird 40 Jahre alt. Grund genug, in Wien richtig aufzufahren. Wir wissen nichts Genaues, haben lediglich zwei Bilder erhalten. Sas eine könnte eine monumentale Endstufe sein, das andere ein nicht minder monumentaler Vollverstärker. Mehr zu den Neuheiten am Donnerstag aus Wien. AVM findet man zusammen mit Canton in Level 2 auf dem Stand 2.44.

Hier geht es zu unserem Canton/AVM-Special und hier zur Website von AVM

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Boulder Amplifiers

Die neue Phonostufe

Der Hersteller präsentiert auf der HIGH END Vienna 2026 im Level 3 in den Räumen 3.81 / 3.83 die neuen 851 Mono-Endstufen mit 200 Watt an 8 Ohm beziehungsweise 400 Watt an 4 Ohm. Zudem die 808 Phono Stage mit einen vollständig symmetrischen Signalweg sowie auf individuell anpassbare Lastmodule für MM- und MC-Tonabnehmer. Die Verstärkung liegt bei 70 dB für MC- sowie bei 44 dB für MM-Systeme.

Hier geht es zur News und hier zum Hersteller

Canton

Unser KI-generiertes Bild fragt: Was bringt Canton noch mit zur HIGH END?

Erst kürzlich haben die Hessen ihre neue Vento-Lautsprecherserie vorgestellt, nun geht es auf der HIGH END schon weiter. Zwar ist noch nicht viel durchgesickert, aber Canton wird dem Publikum eine neue, sehr farbenfrohe Lautsprecherserie zeigen, um die Rsonanz verschiedener Farbvarianten beim Publikum zu zeigen. Canton findet man in Level 2 auf dem Stand 2.44.

Hier geht es zu unserem Special und hier zur Canton-Website

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CANVAS

Die Dänen präsentieren mit der CANVAS L ein neues, außergewöhnlich leistungsfähige und aufwändig aufgebautes Soundbar-System mit Treibern von Scanspeak und SB Acoustics. Zudem wird die BACCH 3D-Technologie für immersiven Klang verwendet. CANVAS HiFi findet man in H X4, L03.

Hier geht es zu unserer News und hier zum Hersteller

Dan Clark Audio

Unser KI-Teaser, und die Spannung wächst: Was präsentiert Dan Clark Audio?

Was passiert wohl bei Dan Clakr Audio, in Deutschland im Vertrieb von audioNEXT? Am Donnerstag, 04. Juni, wissen wir am späteren Nachmittag mehr. "Die Referenz neu definiert" klingt nach einem absoluten Premium-Kopfhörer, wir lassen uns überraschen. Dan Clark Audio befindet sich auf der High End 2026 in der "World Of Headphones" in Halle X4.

Hier geht es zur Dan Clark Audio-Website von audiodomain

Dan D'Agostino

Extrem edel, zugleich modern

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Typische Stilelemente des Hauses

Dan D'Agostino, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference, wird wohl die neue Profession Linie mit nach Wien bringen. Dank des tatkräftigen Einsatzes von Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani haben wir schon erste Bilder, die wir hier präsentieren können. Dan D'Agostino findet man bei Audio Reference (Ebene 1, L1 - L3).

Audio Reference/Wilson Audio-Website und die US-Website des Herstellers

ELAC

Concentro M 809

BS 100

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Neue Debut Reference-Serie

Miracord 40

RD100

Elegant BS312.2 in exklusiver Farbgebung

ELAC wird glatte 100 Jahre alt! Da gibt es einen wahren Neuheiten-Reigen, zum Beispiel mit der Concentro M 809 mit weiterentwickelter VXe-Technologie, eine moderne Version der BS 100, die neue Debut Reference Baureihe, den Plattenspieler Miracord 40 (diese Modellbezeichnung gab es schon Ende der 60er Jahre mal für einen ELAC Plattenspieler) und die Neuauflage des RD100 Radioweckers aus den 70er Jahren. Zudem bringt ELAC eine farblich exklusive Sonderauflage der Elegant BS312.2. ELAC findet man auf dem Stand in Foyer E.

Hier geht es zu unserem Special und hier geht es zu ELAC

Eversolo und Luxsin

Mehr als 10 Neuheiten der beiden chinesischen Brands,, so verspricht der deutsche Vertrieb audioNEXT, finden sich im Raum 114 auf Level 1 in Wien.

Hier geht es zu Eversolo und hier zu Luxsin

grell

Die deutsche Kopfhörermanufaktur grell präsentiert mit dem OAE2 einen offenen Kopfhörer, der mittels der zum Patent angemeldeten frontseigen Schallfeldmodulation arbeitet. Das, so verspricht grell, führt zu einer besonders authentischen Art des Hörens. grell findet man im dritten Stock in Raum 3.63.

Hier geht es zur Newsmeldung und hier zu grell

HIGHRESAUDIO

Lothar Kerestedjian, Mastermind hinter HIGHRESAUDIO, stellt seine neue native iOS-App für qualitativ hochwertiges Streaming vor. Wir haben auch hier schon zahlreiche Screenshots, der sehr attraktiv wirkenden neuen App, die ab dem 5. Juni zum Download bereitsteht..

Hier geht es zu unserem Special und hier geht es zu HIGHRESAUDIO

LIVEBOX

Drei renommierte Schweizer Audiospezialisten, PSI Audio, Weiss Engineering und Illusonic präsentieren nach eigenen Angaben "das erste Single-Box-High-End-System der Welt mit einer unglaublichen Stereobühne". Im Fokus steht die True Ambience-Technologie. Sie ist fürs enorm intensive, breite Stereobild verantwortlich und für ein hohes Maß an Immersivität. Das System nutzt das Prinzip der Crosstalk Cancellation: Audio vom rechten Lautsprecher wird fürs linke Ohr ausgelöscht und umgekehrt. Damit dies auch optimal funktioniert, setzt True Ambience auf eine Mischung aus leistungsstarker digitaler Elektronik, hervorragender analoger Lautsprechertechnik und exakt arbeitender, mit Sorgfalt abgestimmter Algorithmen. Zu finden ist das Projekt an Stand 1.70 auf Level 1.

Hier geht es zur Website

TSL

Durch Zufall haben wir dieses neuartige Kopfhörer-Konzept "aufgeschnappt", verbunden mit einer durchaus anspruchsvollen Mission: "TSL. DIE ERSTEN KOPFHÖRER, BEI DENEN MUSIK ENDLICH SO KLINGT, WIE SIE KLINGEN SOLL.“ Das wird durch einen speziellen technischen Ansatz realisiert. Während konventionelle Kopfhörer den linken und rechten Kanal auf gegenüberliegende Seiten aufteilen, arbeitet die DDTS-Technologie mit zwei unabhängigen Treibern in jeder Ohrmuschel, einer für den eigenen Kanal, und einer für den entgegengesetzten. Ihre Signale werden in einem Wellenleiterkombinierer mit berechneten Verzögerungen plus Phasenkorrektur exakt kombiniert. Dadurch entsteht ein offener, freier, räumlich dichter Klang - so, wie man es von Kopfhörern eigentlich nicht kennt.

Wir sind gespannt und schauen im Level -2 Foyer-D01 auf der HIGH END SOCIETY Service GmbH vorbei.

Wilson Benesch

Die ALPHA-OMEGA-Plattform bekam schon eine Vielzahl von Auszeichnungen - hier der GMT One Plattenspieler, der um ein weiteres Modell ergänzt wird

Wilson Benesch, in Deutschland im Vertrieb von IAD, Der auf der High End Premiere feiernde Plattenspieler Greenwich erweitert die ALPHA–OMEGA-Plattform. Das Herzstück von Greenwich bildet der Wilson Benesch OMEGA Drive – ein zum Patent angemelderter, nutenloser 15-Zoll-Synchronmotor, der auf einer umlaufenden Radialkraftarchitektur basiert. Aufgrund seiner Topologie mit geringem Drehmoment und absolutem „Cogging-Free“-Betrieb (ohne Rastmomente) liefert der OMEGA Drive eine außergewöhnliche Rotationspräzision, eine überaus hohe mechanische Stabilität und einen extrem geräuscharmen Lauf. Der Plattenspeiler wurde als vollständige analoge Systemarchitektur konzipiert, die Direktantriebstechnologie, strukturelle Entkopplung sowie Tonarm- und Tonabnehmertechnologien auf einer einzigen technischen Plattform vereint. In der Konfiguration mit dem GRAVITON® Ti Tonarm, der TESSELLATE® Ti Tonabnehmer-Kollektion, dem R1 Carbon Rack und dem optionalen VTA-Steuerungssystem setzt Greenwich einen deutlichen Akzent. Besucher der Vienna HIGH END 2026 sind herzlich eingeladen, das europäische Debüt von Greenwich während der gesamten Messe im Raum 2.32 (Ebene 2) des Austria Center Vienna zu erleben.

Hier geht es zur Website des Herstellers und hier zum deutschen Webauftritt (powered by IAD)

Fazit

Noch mehr Neuheiten, teilweise auch geheimnisumwittert, machen die Wartezeit bis zum Beginn der HIGH END 2025 nochmals schwieriger. Wir werden direkt aus Wien berichten, wie sich die Neuheiten bei der ersten Kontaktaufnahme präsentieren.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: AVM, grell, Dan D'Agostino, audioNEXT, Wilson Benesch, TSE, HIGH END Society, ELAC, LIVEBOX, CANVAS, HIGHRESAUDIO, Boulder Amplifiers

Datum: 01. Juni 2026