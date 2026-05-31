Nubert auf der HIGH END 2026

Die HIGH END 2026 startet in Kürze, und Nubert bringt mit diversen Messe-Highlights den firmentypischen „ehrlichen Klang“ von Schwäbisch Gmünd nach Österreich: Neben den aktuellen passiven und aktiven Top-Serien nuVero nova und nuZeo sind auch einige spannende Neuheiten dabei.

Nubert nuZeo

Nubert nuZeo 4

Nubert fokussiert in Wien die beiden Spitzen-Serien des Hauses. Das heißt: Die aktive nuZeo-Linie, die durch Hochleistungsverstärker, Wireless-Signalübertragung und modernste Gehäuse- und Chassistechnologie begeistert, ist das erste Highlight. Mit den Modellen nuZeo 3, nuZeo 4, nuZeo 11 und nuZeo 15 sowie dem multifunktionalen nuZeo 6 wird hier ein breites Portfolio extrem performanter aktiver Lautsprecher offeriert. Durch den High-Power-Aktivsubwoofer nuZeo 8w wird das Sortiment wirkungsvoll abgerundet. Auf der HIGH END arbeitet ein 5.1.4-System, bestehend aus zwei nuZeo 11 Standboxen, drei nuZeo 6 Multifunktions-Lautsprechern, dem Subwoofer nuZeo 8w sowie vier Deckenlautsprechern nuPro XI-2000 RC.

Hier geht es zur Nubert nuZeo-Serie beim Herstellerund hier geht es zum nuPro XI-2000 RC bei Nubert

Nubert nuVero nova

Nubert nuVero nova 12

Auf der Messe sind zudem alle sieben nuVero Nova Modelle, von kompakt bis XXL, auf dem Stand vertreten. Nicht nur die Formensprache der Serie ist unverkennbar, auch die Technik. Komplett neu entwickelte Hochleistungstreiber, eine enorm aufwändige Frequenzweiche und eine bis ins Detail durchdachte Gehäusekonstruktion zeichnen die nuVero nova-Lautsprecher aus.

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nuVero nova 1w mit 1,2 kW Nennleistung

Mit dem nuVero nova 1w steht zudem ein absoluter Ausnahme-Aktivsubwoofer bereit, der bis auf sagenhafte 19 Hz herunterspielt.

Hier geht es zur Nubert nuVero nova Serie direkt beim Hersteller

Für die beiden größten Modelle nuVero nova 18 und 14 gibt es spezielle Vorführungen mit Hörbeispielen.

Neues aus der Schwäbisch-Gmünder Audioschmiede

Nubert bringt auch Neuheiten mit auf die Messe - hier ist allerdings nicht nichts Konkretes bekannt, man möchte die Spannung bis Wien hochhalten- Das befürworten wir durchaus, denn nichts ist langweiliger, als schon vor der HIGH END alle Neuheiten zu kennen. Wir werden aus Wien berichten.

Eine Übersicht über das Nubert Portfolio

Zusätzlich zu den Messe-Highlights und den Neuvorstellungen präsentiert Nubert auch einen guten Überblick übers umfangreiche Portfolio der Schwäbisch-Gmünder Klang-Manufaktur. Dazu gehört zum Beispiel die nuBoxx Serie, die hochwertigen HiFi-Klang in schicker, moderner Form zum besonders attraktiven Preis realisiert. Auch die absoluten Klassiker der edlen nuLine sind dabei, die nie aus der Mode kommen und schon jetzt echte Ikonen ihrer Zunft sind.

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Nubert nuPro XS-8500 RC

Freunde leistungsstarker Aktivlautsprecher dürfen sich auf die nuPro Serie freuen, die wiederum aus verschiedenen Sub-Serien wie z.B. den nuPro XS-RC-Modellen besteht. Die XXL-Soundbar nuPro XS-8500 RC mit 820 Watt Maximalleistung ist beispielsweise ebenfalls in Wien vertreten.

Fazit

Was uns da wohl erwartet? Wir sind uns ziemlich sicher, dass Nubert uns in Wien mit neuen, leistungsstarken Produkten überraschen wird. Nur noch wenige Tage, und wir wissen Bescheid.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: KI-generiert mittels ChatGPT von Carsten Rampacher

Datum: 31. Mai 2026