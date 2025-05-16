News
Jules Verne-Klassiker "Kapitän Nemo" erscheint auf Blu-ray Disc
16.05.2025 (Karsten Serck)
OneGate Media veröffentlicht "Kapitän Nemo" (Captain Nemo and the Underwater City) auf Blu-ray Disc. Der Jules Verne Science Fiction-Klassiker von James Hill aus dem Jahr 1969 ist bereits als Mediabook erhältlich und erscheint am 04.07.2025 noch einmal als einfache Blu-ray Disc mit deutschem DTS HD MA 2.0-Ton.
