News

HBO plant Prequel-Serie zu Stephen Kings "ES"



Warner plant eine neue Prequel-Serie zu Stephen Kings "ES" für den Streaming-Dienst HBO Max. Die Serie unter dem Arbeitstitel "Welcome to Derry" soll unter der Beteiligung von Andy Muschietti entwickelt werden, der auch Regie bei mehreren Episoden inklusive der ersten Folge führen soll. Das genaue Thema der neuen Serie ist noch nicht bekannt. Das Konzept soll auf Basis einer Vorlage der "ES-Kapitel 1 & 2"-Drehbuchautoren Muchetti und Fuchs entwickelt werden, greift also voraussichtlich nicht direkt auf den Stephen King-Roman "ES" zurück.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.