Günstigere 4K Ultra HD Blu-rays von Capelight

Capelight veröffentlicht den Horror-Thriller "X" von Ti West und "Jack Ketchum's Evil" (The Girl Next Door) als günstigere Ultra HD Blu-ray-Neuauflagen. Die bereits als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlichten Filme erscheinen am 26.05.2023 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung sowie "Evil" auch einzeln auf Blu-ray Disc.

